مصر تنظم جلسة خاصة بعنوان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

نظمت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، جلسة خاصة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: الممارسات الناجحة والتحديات"، بحضور الوزير حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، والعديد من المسئولين المصريين والدوليين.

حيث تهدف الجلسة إلى شرح حرص الدولة المصرية على تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد من خلال تبني عدد من الأطر المؤسسية والتشريعية المختلفة، توافقًا مع المادة الخامسة من الاتفاقية والمعنية بوضع وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد.

حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإطار العام الحاكم لمكافحة الفساد في مصر، وقد أطلقت مصر الإصدار الأول من الاستراتيجية 2014-2018، ثم الإصدار الثاني 2019-2022.

وخلال الجلسة تم عرض التجربة المصرية في مجال منع ومكافحة الفساد والتقدم المحرز في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، بحضور بعض أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة العدل ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم استعراض بعرض الممارسات المحققة بكل هدف من الأهداف التسعة للاستراتيجية، والتي يمكن تعميمها في أي من الدول الأطراف.

وقام أحمد نور، وكيل هيئة الرقابة الإدارية مدير الجلسة وبعض أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بعرض منهجية عمل الاستراتيجية الوطنية وأبرز ما تم تحقيقه من الأهداف في مجالات" تطوير جهاز إداري كفء وفعّال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد".

وتم عرض جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال إطلاق حملات التوعية المجتمعية من مخاطر الفساد، والتي كان آخرها حملة بعنوان "يا تري مين الكسبان"، والتي يتم عرضها بقاعات المؤتمر وأيضا إعداد مؤشر وطني لإدراك ومكافحة الفساد.

كما قام الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعرض أبرز الممارسات المحققة من الهدف التاسع المتعلق، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.