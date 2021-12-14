الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة سيدة بالإكراه والشروع فى قتلها بالمرج

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من سيدة والشروع في قتلها بالمرج، كما طلبت النيابة استكمال  باقى التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة وسرقة بالإكراه، وبعد تسللهم لشقّة المجني عليها، تفاجئا بوجودها وسرقا مبلغا ماليا منها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض. 

 فيما قالت المجني عليها في التحقيقات، إن المتهمين سرقاها بالإكراه، وعندما تصدت لهما ضرباها بآلة حادة حتى فقدت الوعى.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المرج، من سيدة تتهم عاطلين بسرقتها والتعدي عليها بآلة حادة، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وأقرا بارتكاب الواقعة وأنهم وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

حبس سيدة سرقة المرج متهمين

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وائل لطفي

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