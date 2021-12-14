الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هل يمكن تقاضي معاش بطالة بعد الحصول على فرصة عمل؟

بطالة
بطالة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا يمكن أن يحصل الشخص على بدل البطالة بعد إيجاد عمل، حيث يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.

وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه المدة تصل إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

وأشارت إلى أن التعويض يستمر خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

أما من فقد بطاقته، أوضحت الهيئة أنه لا بدّ من القيام بـ3 إجراءات لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الآتى:

1- يقوم القائم بالصرف بتقديم خطاب مختوم ومعتمد من البنك المختص، أو من مكتب البريد المختص حيث يتضمن خطاب بتحويل قيمة المعاش على الحساب الجاري إذا رغب القائم بالصرف صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

2 - يقوم الشخص صاحب المعاش أو القائم بالصرف بتقديم خطاب مختوم ومعتمد يتضمن الموافقة لتحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

3 - يقوم صاحب المعاش أو القائم بالصرف بتقديم خطاب من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية لتحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة.

وفى سياق آخر، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، استمرار صرف معاشات شهر ديسمبر لمن تخلف خلال الأيام الماضية عبر ماكينات الصراف الالية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين وأصحاب المعاشات أو القائمين بالصرف من فيروس كورونا من خلال استمرار تعقيم الماكينات واستخدام كل وسائل وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

محافظات الجمهورية بطاقات ميزة فيروس كورونا البطالة بطاقة مواجهة فيروس كورونا بطاقات تعويض مكتب البريد ماكينات الصراف الآلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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