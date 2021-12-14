الليلة.. ورشة مجانية في الديكور السينمائي بالمركز القومي للسينما

يقيم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، ورشة مجانية للديكور السينمائى وذلك فى تمام السادسة مساء بمركز ثروت عكاشة الثقافي، والذى يشرف عليه الكاتب والناقد مجدى الشحري.

ومن المقرر أن يحاضر بالورشة مهندس الديكور "شادى العناني" وسوف تستمر الورشة لمدة عام كامل بمعدل 24 محاضرة على أن تكون مدة المحاضرة 3 ساعات.

يهتم معهد سينما السينما بتدريس مادة الديكور السينمائي وهي من المواد المهمة والتخصصية جدا لما فيها من جوانب عديدة ومختلفة وعلى رأس هذه الأسس التي يختلف بها الديكور السينمائي عن غيره هو أن مفهوم السائد للديكور هو التنسيق وابداع الاشكال الجميلة لكن الديكور السينمائي قد يختلف عن ذلك تماما فقد يكون الديكور السينمائي من أجل جعل المنظر قبيح أو غير مهندم مثل بناء غرفة فقيرة بدون دهان جيد أو بدون وحدات إضاءة جيدة.. ف مهندس الديكور هنا يجب أن يستخدم أدواته كما يتناسب مع سيناريو السيناريو المكتوب.

يشمل قسم هندسة المناظر أو الديكور دراسة الأزياء وتصميم الأزياء فكل شخصية ولها أسلوب وطريقة في اختيار الوان ملابس الملابس وشكلها فمثلا الشخص الكئيب المحبط لا يرتدي الالوان المبهجة وهكذا وهذا ما يحدده أيضا في ملامح الشخصية الموجودة ب سيناريو السيناريو وكذلك رؤية مصمم الملابس والديكور على حد السواء.

المناظر وهو ما يسمى art director وهو الاهتمام بابعاد وجماليات الصورة السينمائية وهنا نجد مهندس المهندس مهتما بال إضاءة و تصوير التصوير وإبعاد الكادر والخلفية والملابس وكل ما سيظهر في الصورة من أبعاد أخرى.

الديكور أو عمارة العمارة الداخلية إنج Interior decoration هي فن تزيين فراغ الفراغ الداخلي كالغرفة بحيث تكون جذابة وسهلة الاستخدام وتتوافق مع الهندسة المعمارية . هدف التزيين الداخلي هو توفير بعض الإحساس لل فراغ . ويشمل تطبيق طلاء الجدران، ورق الجدران ، وغيرها من أرضيات الأرضيات و أسقف الأسقف واختيار أثاث الأثاث والتجهيزات مثل المصابيح، وتوفير حيز حركي مناسب كما تخصيص الفراغات أو المساحات كإضافة لوحات اللوحات و منحوتات المنحوتات و سجاد السجاد . وفي غالبا هذه الدراسات تتم ضمن عمارة العمارة الداخلية decorators.

على الرغم من الشروط الداخلية والديكور والتصاميم الداخلية أحيانا تستخدم بالتبادل بين مهندس المهندس والمالك لاختيار وعرض البنود الداخلية داخل الفراغ، مثل الاثاث والزخارف وملحقاتها، وغرفة التصميم. والتصاميم الداخلية، من جهة أخرى، ينطوي التنسيق وابداع الاشكال الجميلة على التلاعب المعماري الداخلي في الفراغ.