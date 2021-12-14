الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار غزيرة على المدن والقرى الساحلية بالبحيرة (صور)

أمطار بالبحيرة
أمطار بالبحيرة

شهدت المدن والقرى السياحية، بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة، وبالأخص مدن رشيد وإدكو، والمحمودية وكفر الدوار، الأمر الذي جعل الشوارع تخلو من المارة.

 يأتى ذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية  لتعرض البلاد لنشاط الرياح  وسقوط الأمطار تبدأ اليوم الثلاثاء.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

وأكد اللواء هشام آمنة ان المحافظة استعدت لموسم الشتاء من خلال أكثر من 1260 معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار والتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات . 

أمطار بالبحيرة

هذا وتشهد جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملات دورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية يتم خلالها متابعة أعمال، تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي .

أمطار بالبحيرة

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، إستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

محافظة المركزى الصرف الصحي سقوط أمطار الأرصاد الجوية هيئة الارصاد يوم الثلاثاء امطار غزيرة مدن ومراكز المحافظة القرى السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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