«تعليم البحر الأحمر» تهدي مدرسة النور للمكفوفين آلات موسيقية

أهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، آلات موسيقية مختلفة لطلاب مدرسة النور للمكفوفين بمدينة الغردقة .

و من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قيام هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة تفقدية لمدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر، بمرافقة أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وكذلك للاطمئنان علي الطلاب، وخلال الزيارة أهدى وكيل الوزارة الآلات الموسيقية جديدة للمدرسة.

- التأكيد على ضرورة الاهتمام بذوي الهمم

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان له، علي ضرورة الاهتمام المستمر بذوي الهمم ومحاولة جذبهم للاندماج داخل المجتمع لأنه جزء لا يتجزأ منه مؤكدا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة كبيرة في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة حيث أنه يولي لهم الرعاية الكاملة ويحرص دائماً على تحقيق مطالبهم.

من جانب آخر كرمت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، نجوى مراد مدير إدارة التعليم الخاص لبلوغها سن المعاش.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث