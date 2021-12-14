الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم البحر الأحمر» تهدي مدرسة النور للمكفوفين آلات موسيقية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، آلات موسيقية مختلفة لطلاب مدرسة النور للمكفوفين بمدينة الغردقة . 

و من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قيام هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة تفقدية لمدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر، بمرافقة أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وكذلك للاطمئنان علي الطلاب، وخلال الزيارة أهدى وكيل الوزارة الآلات الموسيقية جديدة للمدرسة.

 - التأكيد على ضرورة الاهتمام بذوي الهمم

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان له، علي ضرورة الاهتمام المستمر بذوي الهمم ومحاولة جذبهم للاندماج داخل المجتمع لأنه جزء لا يتجزأ منه مؤكدا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة كبيرة في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة حيث أنه يولي لهم الرعاية الكاملة ويحرص دائماً على تحقيق مطالبهم.

 من  جانب آخر كرمت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، نجوى مراد مدير إدارة التعليم الخاص لبلوغها سن المعاش.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
البحر الاحمر تعليم موسيقى وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محافظة البحر الأحمر ضعاف البصر الدكتور طارق شوق المدارس التجريبية الالات الموسيقية رئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

مصر تتقدم 19 مركزًا بمؤشر المعرفة العالمى

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

أمطار ورياح والأرصاد تناشد المواطنين.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي يزور جامعة كفر الشيخ ويلتقي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

«الست» شيرين عبد الوهاب.. مشروع هزمه «لسان فالت وعقل محدود»

الأمن يبحث عن هاربين حاولا إتلاف تسجيلات «حادث كريم الهواري»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«تريندز» يعلن عن الترجمة العبرية لكتاب يكشف الجوانب الخفية لمصادر تمويل الإخوان

إيران.. جهات مقربة من الحرس الثورى تتوعد إسرائيل

تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران