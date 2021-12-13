تفتح أبوابها للجميع.. كيف دخلت فرح نوفل عالم «اليوجا» بشكل احترافي؟

يسعى البعض للتعرف على اليوجا بشكل واضح، وهو ما أوضحته فرح نوفل، مدربة الصحة ومدربة اللياقة البدنية ومعلم اليوجا، لنتعمق في جوهر «اليوجا» وفوائدها الجسدية والعقلية، وأنواع اليوجا المفضلة لديها.

أوضحت «نوفل» عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام: «أن اليوجا تجعلها تشعر بالراحة، وتتذكر صغرها عندما جربت العديد من الألعاب الرياضية: سبع سنوات من كرة السلة، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، ورفع الأثقال، وكروس فيت، والبيلاتس، والجري، كانت تلك الأنواع المختلفة من الرياضات تجيدها، وما زالت تمارس أجزاء منها حتى يومنا هذا»، ومع ذلك، لم يشعر مع أي منهم بالرغبة التي تشعر بها في ممارسة اليوجا.

لم تكن «نوفل» تعلم أنها ستجد هدفها في اليوجا وهو الشعور بالكمال، ومنذ ذلك الحين كانت اليوجا هي الشيء الوحيد الثابت في حياتها، في حين أن ممارسة أي نوع من الرياضة تجعلك بصحة جيدة، ولياقة، وحتى حسن المظهر، لكنها لا توفر تجربة تفاعل العقل والجسم، أو تأثير إيجابي على التنفس.

كيف دخلت فرح نوفل اليوجا بشكل احترافي؟

في البداية، أخذت نوفل درسًا لليوجا عبر الإنترنت في المنزل، وكان ذلك مهدئًا وشفاءًا لجسدها وعقلها، ومع ذلك، أرادت أن تحفر أعمق وتتعلم بشكل صحيح، فغادرت البلاد كمدربة لياقة بدنية وكروس فيت لتتلقى تدريب معلمي اليوجا لمدة 200 ساعة في 2015-2016.

وعن الفوائد الجسدية لليوجا قالت «نوفل»: «تمنحك القوة عندما تتعمق في الممارسة، فضلاً عن المرونة والكثير من التوازن، كما تقوي الجسم وتساعد في المرونة والحركة والتنسيق والتوازن والتنفس بعمق وبطرق مختلفة، مثل التنفس في رئتيك أو بطنك».

يحتاج الأشخاص الذين لديهم 9 إلى 5 وظائف مكتبية إلى اليوجا لعلاج آلام الظهر والرقبة والكتف، لأن نمط الحياة الراكد يمكن أن يكون سيئًا جدًا للجسم.

ووفقًا لموقع scoopempire، فإن الفوائد العقلية لليوجا مع تقدم الحياة بسرعة، لن تجلب لك حصة واحدة من اليوجا راحة البال التي تبحث عنها، ولكن 10 دقائق من اليوجا يوميًا يمكن أن تساعدك على الاسترخاء، ولكن لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، فعندما تتدرب بانتظام، تصبح أكثر وعيًا بممارستك، ما يعني أنك لست مشتتًا وعقلك حر.

وأفضل وقت لممارسة اليوجا يكون صباحا، فتحب نوفل أن تبدأ يومها بالقهوة وجلسة من اليوجا، وإذا كانت بالقرب من البحر أو في مكان ما يمكنها رؤية شروق الشمس، فستحب ذلك، كما أنه رائع للممارسة الليلية لأنه مهدئ، ما يساعدك على النوم.