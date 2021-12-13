الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بليحق: «النواب الليبى» سيتواصل مع كل الأطراف والمؤسسات المعنية بالانتخابات

فوزي النويري
فوزي النويري

عقد مجلس النواب الليبي جلسةً تشاورية، اليوم الإثنين، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف "فوزي النويري" وبحضور 65 نائبًا من كل أنحاء البلاد.

وتم خلال جلسة اليوم مناقشة ومتابعة سير العملية الانتخابية بكل مراحلها، بالإضافة إلى التطورات السياسية في البلاد، وذلك حسب بيان للمتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق إن مجلس النواب سيواصل تواصله مع كل الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية من أجل المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام وإنجاحها وفقًا لما يطمح إليه أبناء الشعب الليبي، وسيواصل مجلس النواب عقد جلساته الرسمية بشكل اعتيادي لمتابعة آخر المستجدات.

وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال جلسة مجلس النواب التشاورية بفرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس مجلس النواب فوزي النويري وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

والتقى رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري في وقت سابق بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس السفير البلجيكي لدى ليبيا.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات تتعلق بالشأن السياسي الليبي أهمها مسارات دعم العملية الانتخابية وسبل تذليل الصعاب التي تحول دون إجراء الانتخابات، كما بحث اللقاء فرص تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التعاون في مختلف المجالات.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الرسمية في السابع من الشهر الجاري بمقره في مدينة طبرق برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، حيث ناقش المجلس خلال الجلسة تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها.

وخلصت الجلسة إلى تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.

مجلس النواب الليبي طرابلس فوزي النويري العملية الانتخابية عبدالله بليحق

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