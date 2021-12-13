بعد ظهوره فى «الدستور».. منتدى شباب العالم يستضيف «محمود» محارب السرطان

وجهت إدارة منتدى شباب العالم دعوة رسمية للطالب محمود سامح «محارب السرطان» لحضور فعاليات النسخة الرابعة المقامة في الفترة من 10 لـ13 يناير بشرم الشيخ.

جاء ذلك استجابة لـ«محمود» بعد استضافته الشهر الماضي في برنامج «ريم بتاعت التعليم» الذي يذاع على قناة جريدة «الدستور» على موقع «يوتيوب».

وقالت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على «فيسبوك»: «قابل محمود سامح البطل المصري الخارق! محمود مقاتل شجاع ضد مرض السرطان أجرى أكثر من 50 عملية جراحية، بينما كان عمره 13 عامًا فقط، ولم يمنعه خوض هذه الرحلة من أن يصبح بطلًا للفارس».

وأضافت: «لقد سمعنا قصته ولا نطيق انتظارًا لمقابلته في منتدى شباب العالم».

يذكر أن «محمود» قال خلال لقائه في برنامج «ريم بتاعت التعليم»: «أنا محارب سرطان وتعافيت منه بعد 50 عملية وأصبحت الأول على الجمهورية في الفروسية.. أصيبت بالسرطان منذ سن الخامسة».

وأضاف: «واجهت العديد من التنمر والكثير يقولون لي يا أبورجل ونصف، لكنني واجهت هذا التنمر وأصريت أن يكون دافعا قويا لي لأصبح لاعب فروسية».

وتابع: «كل ما أتمناه أن يكرمني الرئيس وأحضر منتدى شباب العالم».

وفي السياق، عبرت والدة «محمود» عن سعادتها بدعوة ابنها لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، حيث قالت: «أشكر جريدة الدستور على تحقيق حلم ابني وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على السماع لهؤلاء الطلاب وإبراز مواهبهم والعمل على القضاء على التنمر من خلال حديثهم على المنصات الرسمية المهمة التي تنظمها الدولة».

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