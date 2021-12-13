الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد ظهوره فى «الدستور».. منتدى شباب العالم يستضيف «محمود» محارب السرطان

محمود سامح
محمود سامح

وجهت إدارة منتدى شباب العالم دعوة رسمية للطالب محمود سامح «محارب السرطان» لحضور فعاليات النسخة الرابعة المقامة في الفترة من 10 لـ13 يناير بشرم الشيخ.

جاء ذلك استجابة لـ«محمود» بعد استضافته الشهر الماضي في برنامج «ريم بتاعت التعليم» الذي يذاع على قناة جريدة «الدستور» على موقع «يوتيوب».

وقالت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على «فيسبوك»: «قابل محمود سامح البطل المصري الخارق! محمود مقاتل شجاع ضد مرض السرطان أجرى أكثر من 50 عملية جراحية، بينما كان عمره 13 عامًا فقط، ولم يمنعه خوض هذه الرحلة من أن يصبح بطلًا للفارس».

وأضافت: «لقد سمعنا قصته ولا نطيق انتظارًا لمقابلته في منتدى شباب العالم». 

 

يذكر أن «محمود» قال خلال لقائه في برنامج «ريم بتاعت التعليم»: «أنا محارب سرطان وتعافيت منه بعد 50 عملية وأصبحت الأول على الجمهورية في الفروسية.. أصيبت بالسرطان منذ سن الخامسة».

وأضاف: «واجهت العديد من التنمر والكثير يقولون لي يا أبورجل ونصف، لكنني واجهت هذا التنمر وأصريت أن يكون دافعا قويا لي لأصبح لاعب فروسية».

وتابع: «كل ما أتمناه أن يكرمني الرئيس وأحضر منتدى شباب العالم».

وفي السياق، عبرت والدة «محمود» عن سعادتها بدعوة ابنها لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، حيث قالت: «أشكر جريدة الدستور على تحقيق حلم ابني وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على السماع لهؤلاء الطلاب وإبراز مواهبهم والعمل على القضاء على التنمر من خلال حديثهم على المنصات الرسمية المهمة التي تنظمها الدولة».

 

لمشاهدة اللقاء اضغط على الرابط التالي:

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمية قولون منتدى شباب العالم بشرم الشيخ منتدى شباب العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إصابة 20 تلميذًا بحالة إعياء عقب تناول الوجبة المدرسية فى منشأة القناطر

«مسجل خطر وسيدة».. القصة الكاملة للتسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

من الإثنين للجمعة.. ننشر خرائط وفرص سقوط الأمطار الأيام المقبلة

بعد قليل.. «الداخلية» تكشف حقيقة «التسريب المفبرك»

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو متداول لتصوير السائحين فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

ناهد السيد

الحقيبة السوداء للتعليم

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

سر اجتماع الـ 4 ساعات.. تفاصيل زيارة نفتالى بينيت إلى الإمارات

«بنك إسرائيل» يلغى تدابير التيسير الائتمانى المرتبطة بكورونا

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له