العراق يسجل 16 وفاة و522 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 23 ألفا و 994 .



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليونين و 88 ألفا و359.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 783 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليونين و56 ألفا و237.



وأوضحت الوزارة أن المستشفيات العراقية أجرت، خلال الساعات الـ24 الماضية 17 ألفا و58 فحصا مختبريا لمواطنين؛ للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.



ونوهت الوزارة إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثمانية ملايين و9 آلاف و447 شخصا.

وقد أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، أمس الأحد، بتسجيل 13حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 23 ألفا و978 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 340 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و87 ألفا و837 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 758 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و55 ألفا و454

ويذكر أن أعلنت الصحة العراقية، عن توقفها عن استخدام البلازما في معالجة مرضى كورونا.

وقال مدير عام الصحة العراقية رياض عبد الأمير، إن منظمة الصحة العالمية أوصت بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من "كوفيد - 19" في علاج المرضى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف، أنه لا يوجد دليل على أنها تحسن فرصهم في البقاء على قيد الحياة أو تقلل الحاجة إلى التنفس الصناعي.

وأوضح أن هذه الطريقة ليست ضارة، إلَّا أن منظمة الصحة العالمية من خلال بحوثها تبين لها أنه لا يوجد دليل على تحسن المرضى، لكنَّ الكثير من المشاهدات لدى الأطباء الاختصاصيين يرون عكس ذلك.