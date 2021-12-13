رؤية خبير كيف تصنع قائداً

يوماً بعد يوم نتعلم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى كيف تصنع قائداً...ان ما قام به سيادته خلال الفترة الماضية من المشاركة فى إختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة وبعدها مباشرة لقاء سيادته مع ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وإعطاء الجميع الفرصة ليعربوا عن آمالهم وطموحاتهم بعد أن بث الثقة فى نفوسهم جميعاً....اعتبره درساً من دروس صناعة القائد...فالقيادة الرشيدة لا يجب ان تقتصر على حسن الادارة ودقه التوجيه وصحة القرارات بل انها تتعدى ذلك الى مرحلة هى الأهم فى تاريخ الاوطان وهى صناعة قيادات المستقبل .

ولاشك ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من هؤلاء القادة القلائل الذين يهتمون بذلك منذ توليه المسئولية وذلك عندما تبنى مؤتمرات الشباب وقام بتدعيم البرنامج الرئاسى للشباب وانشاء الهيئة الوطنية للتدريب وخلال شهر يناير القادم سوف يشارك سيادته فى النسخة الرابعة من مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ...كل ذلك لخلق كوادر قيادية شبابية تقود مسيرة البلاد وفق رؤية استراتيجية واضحة .

واذا نظرنا الى كل لقاء من اللقاءات الثلاث السابقة على حدة نجد ان السيد الرئيس فى لقاءه مع الطلبة الجدد المتقدمين الى الكليات العسكرية كان حريصاً على التأكيد ان هؤلاء الطلبة سيكونوا النواة الجديدة للقوات المسلحة و هى المسئولة عن حماية الامن القومى للبلاد والتصدى لكافة التهديدات والمخاطر والحفاظ على الارض والحدود وفرض السيادة الوطنية وحماية الثروات والمقدرات وحقوق الدولة المشروعة فى البر والبحر والجو والساهرة على امن مصر وتأمين اراضيها وحدودها...و من هنا فقد كان سيادته حريصاً على ان يوضح لهؤلاء الطلبة قيمة شرف الانتماء للقوات المسلحة المصرية ومفهوم الولاء للوطن ومعنى الوفاء والعطاء له وطالبهم بالتسلح بالعلم والمعرفة بجانب الدراسة العسكرية ليكون ذلك حائط صد لمواجهة التحديات.

ثم جاءت زيارة سيادته لاكاديمية الشرطة حيث شارك فى إختبار بعض الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بها وقد إنصب الحوار معهم حول اهمية الدور المنوط بهم عقب إلتحاقهم بالاكاديمية فى حمل رسالة الامن والاسهام فى تحقيق الاستقرار والتقدم اخذاً فى الاعتبار مسئولية جهاز الشرطة عن العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين....وطلب سيادته من قيادات الكلية الحرص على انتقاء افضل العناصر للالتحاق بها من اجل إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية والوفاء بالمهام الملقاة عليهم والتقييم الشامل لمدى وعيهم بشأن مختلف قضايا الامن القومى من خلال تناول هذه القضايا بشكل عميق بالاضافة الى العمل على إكسابهم المهارة والحرفية التى تحقق إنجاز العمل الأمنى وانفاذ القانون بما يمكنهم من اداء واجبهم فى السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الاكمل بكل كفاءة واقتدار ليكونوا قدوة للمواطنين.

ثم ناقش سيادته فى حوار مفتوح مع الطلبة أهم قضايا الساعة والتطورات التى يشهدها الوضع الاقليمى حالياً كما تناقش معهم فى بعض القضايا الداخلية مثل الزيادة السكانية والمشروعات القومية الكبرى والتنمية المستدامة ومبدأ سيادة القانون.

ولعل أبرز ما طالب به سيادته من الطلبة المتقدمين سواء للكليات العسكرية أوالشرطة ضرورة الأخذ بالحيطة والحذر فيما يبث وينشر على صفحات التواصل الاجتماعى وان الدولة حريصة على إنجاز بنك المعرفة بتكلفة تصل الى 60 مليون دولار لكى تكون المصدر الرئيسى لاستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الاصلية من جميع جهات العالم...كما طلب منهم توجيه أى اسئلة بل او إنتقاد قد يرون عرضه على سيادته وبالفعل تحدث البعض منهم بكل ثقة عن بعض المشاكل التى يرونها فى محافظاتهم وكذلك طلب بعضهم ضرورة الرقابة على اسعار السلع الاستهلاكية خاصة فى المراكز والقرى...وقد اصدر سيادته توجيهاته الفورية بالتعامل مع تلك المشكلات ووضع الحلول الفورية والجذرية لها.

ثم جاء لقاء سيادته مع ذوى الهمم حيث كان حريصاً على الاهتمام بهم مؤكداً على رعايتهم ودعمهم بل وجعلهم من ضمن اولويات اهتماماته بعدما عانوا عقوداً من التجاهل والتهميش والنسيان ووضعهم فى بؤرة وقلب اهتمام ورعاية الدولة...تلك هى القيادة التى لا تهتم بفئة على حساب فئة اخرى...فالانسان المصرى هو ابن هذا الوطن أياً ما كانت مكانته ووضعه وجميعنا شاهد كيف طلب سيادته من ابناءه ذوى الهمم ان يعبروا عن رأيهم بكل شجاعة وثقة وهو ما تم بالفعل حيث طلب احدهم الانضمام لنادى رياضى والآخر ان يعمل مذيع وثالثة ان تركب طائرة وقد حقق لهم سيادته ما طلبوه فوراً.

هكذا تكون القيادة الرشيدة...كيف تجعل من الشاب قائد جرئ له رؤية ورأى حتى ولو كان من ذوى الاعاقة؟ كيف يستخرج من رحم الشباب عزيمتهم على اداء دورهم فى حفظ أمن وسلامة الوطن والحفاظ على مقدراته وأمنه القومى؟ .

لقد أعطى لنا السيد الرئيس دروساً فى علم القيادة عندما خاطب كل فئة بأسلوبها ومفاهيمها وطلب منهم شرح كيفية تنفيذ المهام التى سوف يتم تكلفيهم بها عند توليهم المسئولية بإعتبارهم قيادات المستقبل...هذه هى القيادة...وهذا هو القائد الرشيد ...وهؤلاء هم قادة المستقبل.. وتحيا مصر.