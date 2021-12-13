الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمين بالتعدي على جاره بآلة حادة بالمرج

المتهمين
المتهمين

أقر المتهمين بالتعدي على فني كهربائي بالضرب بآلة حادة بمنطقة المرج بسبب خلافات الجيرة بينهم، بأن المجني عليه دائم سب الأطفال أثناء لهوهما بالشارع بألفاظ قبيحة لا أحد يتحمل سماعها، وطلبوا منه الجميع عدة مرات بأن يكون حريص فى ألفاظه لكن بلا جدوى، وعندما قام بمعاتبته على سبابه وألفاظه الخارجة الغير مبررة قام بالتشاجر معهم واصطحب عصا خشبية محاولًا التعدي عليهم، فقاموا بضربه بآلة حادة. 

واستعجلت نيابة المرج، اليوم الإثنين، التحريات الأمنية حول قيام عاطلين بالشروع في قتل كهربائي بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم بمنطقة المرج.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالشروع في قتل كهربائي بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.

وكانت قد أقرت بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.   

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين  “ع.م”، “ح.م” عاطلين قاموا بالتعدي على جارهم "فني كهربائي"، وتعدوا عليه بالضرب بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى بدائرة القسم تفيد بوصول فني كهربائي، مصاب بآلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

 

حبس نيابة متهمين مشاجرة آلة حادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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