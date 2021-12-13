التموين: تراجع أسعار اللحوم البلدية إلى 120 جنيها للكيلو

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية أن التعاقدات مستمرة مع شركة اتجاه السودانية لتوريد رؤوس الماشية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لطرحها في المجمعات بأسعار مخفضة تصل لـ 59 جنيها للكيلو وطرح اللحوم الهندية بسعر 56 جنيها للكيلو واللحوم المفروم بسعر 70 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن هناك تعاقدات مع شركة اتجاهات السودانية لتوريد رؤوس الماشية الحية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحا أنه يتم طرح 250 رأس ماشية يوميا في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الهايبر ماركت والدلتا ماركت لتوفير احتياجات المواطنين.

وكشف تراجع أسعار اللحوم البلدية إلى 120 جنيها للكيلو وتراجع أسعار اللحوم القائم لـ 62 بدلا من 67 جنيها للكيلو.

وقال إنه تم فتح باب استيراد اللحوم للقطاع الخاص من الدول غير الموبوءة أو المحظورة.