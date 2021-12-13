الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة موظف بالإكراه تحت تهديد السلاح بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام اليوم الإثنين، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمدينة السلام بالقاهرة. 

كما طلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين كوَّنوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالمناطق النائية بمدينة السلام.

وأقر المتهمين بارتكابهم وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة السلام من موظف يتهم فيه ٣ أشخاص بسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة مبلغ مالي منه، وهاتف محمول.

وبعد إجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت واقعة السرقة، تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه، والذي أرشد عن باقى زملائه، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة نيابة موظف متهمين

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محو ثقافة العداء للسياحة

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