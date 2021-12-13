«فنون جميلة حلوان» تحتفل باليوبيل الذهبي لفرقة أتيليه المسرح بالأوبرا

احتفلت أسرة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان باليوبيل الذهبي لفرقة أتيليه المسرح على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان.

حضر الحفل الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، و الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور السيد إبراهيم قنديل عميد الكلية الأسبق راعي الاحتفالية، الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع والثقافة والفنون بجامعة حلوان، والدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون الجميلة السابق، الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتم تكريم رواد المسرح بشهادات تقدير من كلية الفنون الجميلة تقديراً لدورهم وعطائهم المستمر لفرقة اتيليه المسرح بالكلية.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن اتيليه المسرح وتاريخه الفني تناول جانبًا من الأعمال الفنية ودور رواد المسرح ودور الكلية والجامعة في دعم فرقة اتيليه المسرح بالكلية، ثم كلمة رواد المسرح قدموا خلالها الشكر والتقدير لكلية الفنون الجميلة وقيادتها على مر 50 عاماً من الدعم والعطاء .

ثم تقديم عروض استعراضية لفرقة اتيليه المسرح الحالية التى حازت على إعجاب جميع الحاضرين، ساد الاحتفال جو من السعادة بين كوكبة من نجوم الفن جمعهم الأحتفال باليوبيل الذهبي لفرقة اتيليه المسرح لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .

وفي سياق آخر نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور شريف حسن، وكيل الكلية للتعليم والطلاب.