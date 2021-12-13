الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط ومصادرة 850 شيشة وحالة إشغال بالجيزة

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات المتابعة للمقاهي والكافيهات والتأكد من عدم تقديم الشيشة وفقا للقرارات الصادرة في ذلك الشأن مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين  بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

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وفي ذلك الإطار قام حي شمال الجيزة بشن حملات موسعة بقطاعات إمبابة والمنيرة الشرقية  والغربية والبراجيل وبشتيل والأقصر أسفرت عن ضبط  عدد ٣٤٠ شيشة حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال وتم مصادرتها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعه من أشرف بكر رئيس حي شمال.

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كما قام حي بولاق الدكرور بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات التابعة للمقاهي والمحال خلال الفترة المسائية بشوارع العشرين  بداية من شارع التحرير حتى شارع فيصل وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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كما شن حي العمرانية حملة مكبرة بشوارع العشرين من سيد أبو الخير وأحمد لطفي السيد ومستشفى الصدر وشارع الثلاثيني وشارع مجمع المدارس وشارع عدوى سليم وشارع محور الفريق كمال عامر أسفرت عن رفع ٢٦٠ حاله إشغال وشيشه للمقاهي والمحال والباعه الجائلين.

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وقام مركز أطفيح بتنفيذ حملة مكبرة بقرية القبابات أسفرت عن رفع ١٠٠ حالة إشغال وشيشة وجاري الاستكمال.

حملات محافظة الجيزة متابعة المقاهي قرارت الدولة لمواجهة كرونا محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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