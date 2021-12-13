الأمن العام ينفذ 63 ألف حكم قضائي خلال حملات مكبرة بالمحافظات

نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي في الحملات المكبرة خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 63050 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 264 حكم جناية، 19039 حكم حبس جزئى، 3079 حكم حبس مستأنف، 31229 حكم غرامة، 9439 حكم مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة وجار استمرار الحملات الأمنية.