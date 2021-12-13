ضبط وإزالة 15 حالة تحويل شقق سكنية لمحلات بحدائق الاهرام

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وتحقيق الإنضباط بالشارع.

وقد تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 15 حالة تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية بالمخالفة بقطاع هضبة الأهرام وذلك بالعقارات ( 23 ز، 82 أ، و102 س) ( 178 ج، 62 ه‍، 162 ه‍، 271 ه‍، 440 ه‍، 104 ه‍، 449 ح، 82 أ، 420 ط، 333 ل، 320 ط، 430 ن) وتم مصادرة المواد المستخدمة فى الأعمال إلى جانب رفع المخلفات من قطع أرقام (37 ح، 107ح).

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بمتابعة مجهودات ضبط المخالفات بقطاع هضبة الأهرام والتعامل بحزم حيالها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد شملت الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بحي الهرم رفع التعديات على الطريق العام وإشغالات المحال والباعة الجائلين بشوارع (اللبيني، استوديو الأهرام، المعهد، أحمد لطفى السيد، كفرطهرمس، عثمان محرم، العروبة، ضياء، العريش، المريوطية) والتي أسفرت عن رفع 2590 حالة إشغال وشيشة من المقاهي والكافيهات حيث تم مصادرة الإشغالات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكلبشة عدد من الأوناش والمعدات الثقيلة المتعدية على الطريق العام وذلك لمنع الإنتظار العشوائى وتيسير حركة المرور.