الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يكشف تفاصيل تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي

زيارة طلاب كلية هندسية
زيارة طلاب كلية هندسية

نظم جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، اليوم الإثنين، زيارة لوفد من طلاب كلية الهندسة بالمعهد التكنولوجى العالى التابع لجمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى محطة المعالجة  بالمنطقة الغربية بالمنطقة الصناعية، في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

استعرض الدكتور  إبراهيم عبد المجيد، مدير المحطة المعالجة بمدينة 6 أكتوبر، أعمال مراحل المعالجة التى تتم عند على مياه الصرف الصحى والمخلفات السائلة تهدف إلى التخلص من جميع الملوثات الموجودة بمياه الصرف الصحي الخام وتحسين خواصها، بحيث يتم الاستفاده منها وإعادة استخدامها في ري  الزراعات غير المثمرة، والأشجار الخشبيه والمسطحات الخضراء، بما لا يُشكل أي ضرر أو تهديد للصحة العامه أو البيئة المحيطة.

وأوضح «عبد المجيد»، أن المحطة تصل حجم  الطاقة الانتاجية نحو  ١٥٠ ألف متر مكعب لكل يوم يتم استخدامهم فى رى المسطحات الخضراء والأشجار الخشبية الغير مثمره وفى رى أرض جمعية وادى النيل للاستثمار الزراعى وذلك بعد التأكد من جودة السيب النهائى للمحطة عن طريق التحاليل الداخلية التى تتم بالمعمل المركزى للمحطه وكذلك التحاليل الخارجية فى كلا من ( المعامل المركزية لوزارة الصحة - والمعامل المركزية للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى - ومعامل المركز القومى للبحوث ).

المهندس عادل النجار 

أفاد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن المحطة حاصلة على الموافقة البيئية من قبل جهاز شئون البيئة بعد تطبيق أعلى معايير الجودة، للتأكد من جودة مياه السيب النهائي المنتج بواسطة المحطة قبل إعادة الاستخدام.

جهاز 6 أأكتوبر يكشف تفاصيل محطة معالجة الصرف الصحي علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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