الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزيرة التجارة تتفقد مقر الوزارة بالحي الحكومي للانتقال للعاصمة الإدارية

خلال الزيارة
خلال الزيارة

تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مقر الوزارة الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال الموظفين المنتقلين للعاصمة، حيث عقدت الوزيرة اجتماعاً موسعاً ضم أماني الشيمي مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي ورئيس اللجنة المشرفة على انتقال الوزارة للعاصمة إلى جانب عدد من قيادات ومسئولى الوزارة لوضع الترتيبات النهائية لانتقال الوزارة رسمياً للعاصمة الإدارية الجديدة. 

وقالت الوزيرة إن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة يمثل إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى إطار تحولها نحو الجمهورية الجديدة، لافتةً إلى أن الانتقال للعاصمة ليس إنتقالا مكانياً فحسب بل يمثل نقلة إدارية وخدمية وتقنية غير مسبوقة تسهم فى تطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال.

وقد تفقدت الوزيرة مقر الوزارة الجديد الكائن ضمن الحي الحكومي حيث تجولت بكافة طوابق المبنى البالغة 7 طوابق إلى جانب الاطلاع على كافة المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى.

وأكدت على ضرورة الانتهاء من الخدمات اللازمة لنقل الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، خاصة مع بدء الانتقال الكامل لكافة الموظفين، وفي مقدمتها وسائل النقل.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة العاصمة الإدارية الجديدة ل الإدارية الجديدة الدولة المصرية

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وائل لطفي

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