غادة والي: مؤتمر شرم الشيخ رسالة للعالم بأن مكافحة الفساد أولوية للجميع

وصفت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد المنعقد حاليًا في شرم الشيخ بأنه "محفل دولي هام".

وقالت: إن الاتفاقية هي الصك القانوني الدولي الوحيد، وأن الدول الأعضاء وصلوا إلى ١٨٩ دولة مما يضع مسئولية خاصة في مواجهة التحديات والفرص في مكافحة الفساد، وأن العالم في أمس الحاجة للنزاهة والشفافية للخروج من أزمة (كوفيد-19) التي اتخذت أبعادا اجتماعية واقتصادية.

وقالت غادة والي- في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم الإثنين، في شرم الشيخ ويستمر حتى يوم الجمعة القادم- إن هذه الدورة تعقد في ظل تحديات استثنائية.. معربة عن الشكر لمصر لعقد المؤتمر رغم كل التحديات.

وأعربت عن سعادتها بافتتاح هذا المؤتمر الهام في مصر بمشاركة ١٥٢ دولة و٢١٣٠ شخصا مما يعكس الاهتمام العالمي بموضوع المؤتمر، الذي يمثل رسالة للعالم بأن مكافحة الفساد تمثل أولوية لنا جميعًا، لما يسبب الفساد وغياب الشفافية وانعدام العدالة في الوصول إلى الفرص من خسائر تقدر بمليارات الدولارات، مما يؤثر على التنمية ويعطي القوة للجماعات الإجرامية.

ونوهت غادة والي إلى أن إعلان شرم الشيخ الذي سيصدر عن المؤتمر سيكون تأكيدًا على أن "الآن هو الوقت المناسب للعالم يرتقي لمسئولية مواجهة الفساد"، مشيرة إلى أن كل واحد عليه أن يلعب دوره وعلينا أن ننتهز الفرص مع توافر الإرادة السياسية لمحاربة الفساد والاستفادة من الموارد اللازمة.. ودعت إلى دعم المؤسسات التي تقف في طليعة جبهة محاربة الفساد، لتقوم بعملها وكذلك البرلمانات التي لها دورها في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة يتعاون مع الدول لتعزيز قدراتها على محاربة الفساد بكل أشكاله، داعية إلى الاندماج في المبادرات الهادفة لمحاربة الفساد وتعزيز التنافس العادل، منوهًا أيضًا بدور الإعلام والمجتمع المدني في هذا الشأن.

وأشادت غادة والي بدور الشباب والمرأة فى تعزيز القدرات على مجابهة الفساد في المجتمعات، منوهة إلى أن النساء في مواقع القيادة تساعد على تحقيق ذلك، كما أن ١,٨ مليار شاب في العالم يمثلون فرصة ولكن في غياب العدالة وفي ظل الفساد لن يكون لديهم أمل في المستقبل.

وأضافت أنه يتعين أن يقتنع الناس أي فساد مهما كان بسيطًا له أثره السلبي على حياتهم، والجميع لهم الحق في مستقبل منصف، داعية الى مواجهة التحديات والارتقاء ليقوم كل بدوره في هذا الشأن.