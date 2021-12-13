الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

السعودية تترأس الدورة التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزارى لدول التعاون

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اجتماع الدورة (150) التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015، وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.


كما بحث الاجتماع التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي ستعقد الثلاثاء في 14 ديسمبر الجاري بالرياض.

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