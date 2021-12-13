الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التموين: زيادة 150 طن أسطوانة بوتاجاز بمطروح خلال الموسم الشتوى

أسطوانة بوتاجاز
أسطوانة بوتاجاز

أكد المحاسب حسن كمال شيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه يتم زيادة حصص البوتاجاز لمحافظه مطروح من 250 ألف أسطوانة إلى 390 ألف أسطوانة شهريا، بينما المستهدف الوصول لـ430.000 أسطوانة شهريا خلال الموسم الشتوي في فترة الذروة التي تبدأ في منتصف شهر ديسمبر الجاري وحتى منتصف شهر فبراير الجاري وحسب ماتقرره  اللجنة الرباعية التي تقرر زيادة الحصص والتي تشمل في عضويتها التموين والبترول في حال الاحتياجات المستمرة.


وأضاف "شيباني"، في تصريح لـ"الدستور"، أن معدلات الزيادة ستصل إلى 150 طن غاز يتم توزيعه على المصانع والخزانات والمستودعات الرئيسيه ليتم توزيعها على المستودعات الفرعية لتوفير احتياجات المواطنين من استهلاك البوتاجاز.


وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه يتم طرح أسطوانة البوتاجاز من أمام المستودع بسعر 70 جنيها على الأسطوانة الصغيرة والأسطوانة الكبيرة بـ140 جنيها وزيادة ما بين 5 جنيهات و10 جنيهات على الأسطوانة  الصغيرة والكبيرة لتوصيلها دليفري.

 

وأوضح أن هناك حملات رقابية مكثفة على مستودعات البوتاجاز وعلى مصانع التعبئة للتأكد من توفير الأسطوانات بالأسعار الرسمية وتوفير أرصدة احتياطية من الغاز الصب المستخدم في تعبئة البوتاجاز لتكفي احتياجات المواطنين وخلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح أنه خلال الحملات الرقابية التي يتم استهدافها على المستودعات البوتاجاز تم  ضبط المستودعات البوتاجاز التي تقوم برفع الأسطوانات عن أسعارها الرسمية والتي تتراوح السعر 70 جنيها للأسطوانة الصغيرة وسعر 140 جنيها الأسطوانة الكبيرة.

 

معدلات مصانع حملات رقابية أسطوانة البوتاجاز تلبية الاحتياجات شهر فبراير وكيل وزارة التموين محافظة مطروح

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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