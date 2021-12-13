الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فوز مصر بجائزة أفضل فيلم دعائى فى الشرق الأوسط عن السياحة المستدامة

لقطة من الفيلم الترويجى
لقطة من الفيلم الترويجى

قالت وزارة السياحة والآثار، إن منظمة السياحة العالمية أعلنت فوز مصر بجائزة أفضل فيلم دعائي في الشرق الأوسط لفئة القصص الاستثنائية عن السياحة المستدامة، والذي أصدرته الوزارة هذا العام لاستعراض الامكانيات والمقومات السياحية التي تمتلكها مصر، وكيفية تطور قطاع السياحة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد أطلقت مسابقة دولية شارك فيها عدد من الدول من مختلف أنحاء العالم حول موضوع "الفيديو السياحي"، وذلك قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية والتي عقدت في العاصمة الأسبانية مدريد في الفترة من ٣٠ نوفمبر وحتى ٣ ديسمبر الحالي. 

يشار إلى أن هذة  المسابقة تجرى سنويًا للأفلام الدعائية التي تعرضها الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، وكذلك الأعضاء المنتسبين، ويتم اختيار أفضل الأفلام الدعائية بواسطة لجنة مستقلة من المتخصصين في الدعاية والإعلام، واختيار فائز عن كل منطقة من المناطق الخمسة المذكورة (أفريقيا، الشرق الأوسط، الأمريكتين، آسيا والباسيفيك، أوروبا).

ويتم اختيار أفضل الأمثلة على الوجهات السياحية التي تسخر قوة السياحة من أجل التنمية المستدامة في مسابقة الفيديو السياحي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2021، وقد تم الحكم على الطلبات في فئتين:

الفئة الأولى الترويج والعقد من العمل حيث طُلب من المشاركين استخدام الأفلام لإظهار كيف يطور قطاع السياحة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال الإشارات إلى واحد أو أكثر من الأهداف العالمية الـ17 لمنظمة الأمم المتحدة.

 أما الفئة الثانية هي  قصص استثنائية عن السياحة المستدامة، حيث طُلب من المشاركين تقديم أمثلة رائعة تعرض الوجه الإنساني للسياحة وتوضح الأثر الاجتماعي الإيجابي الذي يمكن أن يحققه القطاع من خلال توفير الفرص للجميع.

فيلم دعائي السياحة المستدامة القصص الاستثنائية منظمة السياحة العالمية وزارة السياحة والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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فوز مصر بجائزة أفضل فيلم دعائى فى الشرق الأوسط عن السياحة المستدامة

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