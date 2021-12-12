14 فرقة عالمية تتنافس على جائزة «المهرجان التجريبى» فى ليل القاهرة

تنطلق الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى الفترة من ١٤ إلى ١٩ ديسمبر الجارى، فى مسارح القاهرة المختلفة.

وتستضيف القاهرة ١٤ عرضًا دوليًا من أوروبا والعالم العربى، فى المسابقة الرسمية، ولأول مرة فى هذه الدورة يتم تدشين مسابقة نوادى المسرح التجريبى، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تم اختيار ٩ عروض، من المقرر عرضها فى عدد من المحافظات بالتوازى مع عروض المسابقة الرسمية، وهى: عرض «نقيق»، من تأليف الكاتبة السورية روعة سنبل، وإخراج مهند المهدى، على مسرح قصر ثقافة المنيا، وعرض «the mask»، من تأليف وإخراج محمد العشرى، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، وعرض «لازلنا هنا»، تأليف وإخراج رامى محمد، على مسرح قصر ثقافة بنى سويف، وعرض «نص دايرة»، تأليف على عثمان، وإخراج أحمد صبرى، على مسرح قصر ثقافة الجيزة، وعرض «تسمحيلى بالرقصة دى»، تأليف سامح عثمان، وإخراج عمرو الزغبى، على قصر ثقافة دمياط، وعرض «على مقعد الغياب»، تأليف وإخراج حسين عبدالكريم، على مسرح قصر ثقافة البحيرة، وعرض «المنارة»، تأليف ماكس إجيرز، وإخراج أحمد جمال، على مسرح قصر ثقافة الجيزة، وعرض «كونتينز»، تأليف عباس الحايك، وإخراج نورالدين عفيفى، على مسرح قصر ثقافة الجيزة، وعرض «صح النوم»، من القليوبية، تأليف عمار الفار، وإخراج إبراهيم الجميل.

وأعلنت فى وقت سابق لجنة اختيار العروض الدولية، المكونة من الدكتورة دينا أمين، والفنانة لطيفة فهمى، والنجم أحمد مختار، والسينوغراف الأمريكى جون هوى، عن مشاركة ١٤ عرضًا، من ١٤ بلدًا، ضمن المسابقة الرسمية فى مهرجان المسرح التجريبى الدولى، وهى: «أنتيجون- اليونان»، «مامى واتا- إنجلترا»، «يوم عادى فى حياة الراقص جريجور- إيطاليا/ الدنمارك»، «كاليجولا- أوكرانيا»، «عهود مع الله- ألمانيا»، «ماريا زيتون- إندونيسيا»، «الملهاة الأخيرة- الإمارات»، «هدوء تام- البحرين»، «الخنزير- السعودية»، «المدينة لى- المغرب»، «النسر يسترد أجنحته- السودان»، «منطق الطير- تونس»، «أميديا- الكويت»، «٩٧٠- فلسطين».

ويوفر مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عددًا من الورش التدريبية، فى فنون الأداء المختلفة، للفنانين الراغبين فى زيادة مهاراتهم، وصقل أدواتهم الإبداعية والفنية، على أيدى متخصصين، فى الفترة من ١٤ ديسمبر وحتى ١٨ ديسمبر الجارى.