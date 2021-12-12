تعليقًا على تسريبات BBC.. جونسون: «تافهة وانتقامية»

انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغطية هيئة الإذاعة البريطانية BBC، للحفلات التي أقامها الوزراء البريطانيون في داونينج ستريت في ظل قواعد الإغلاق الصارمة التي أقرتها الحكومة العام الماضي لمواجهة ذروة فيروس كورونا.

واتهم جونسون الإذاعة بأنها أهملت واجبها الأساسي للإعلان عن الحاجة إلى جرعات معززة من لقاح فيروس كورونا في ظل شعور الوزراء بالقلق إزاء البيانات التي تُظهر انخفاض حماية لقاحات فيروس كورونا الأولى ضد العدوى بسبب المتغير الجديد أوميكرون، وفقًَا لصحيفة "ديلي ميل".

وأكدت الصحيفة أن جونسون ندد بتغطية بي بي سي لحفلات داونينج ستريت ووصفها بأنها "تافهة بشكل مخجل وانتقامية وتحزبية"،ووجه رئيس الوزراء المحاصر غضبه إلى الاذاعة البريطانية، معتقدًا أنها أهملت واجبها الأساسي المتمثل في الإعلان عن الحاجة إلى جرعات معززة لمحاربة البديل الجديد لفيروس كورونا وهو متغير أوميكرون.

وأوضحت الصحيفة أن جونسون، الذي يواجه ثورة في مجلس العموم، وانتخابات فرعية يواجه شائعات عن تصويت بحجب الثقة عن قيادته، وقد أخبر أصدقاءه بغضب أن التغطية الشاملة لبي بي سي لفضيحة الحزب قد أهدرت الكثير من الوقت والاهتمام العامين، في الوقت الذي كان ينبغي التركيز على حث الجمهور على تلقي الجرعات المعززة من لقاح كورونا الآن بعد أن بدأ اوميكرون في الانتشار بصورة كبيرة.

واكدت الصحيفة ان الحكومة انزعجت بشدة بعد أن أظهرت البيانات أن الأشخاص الذين تناولوا جرعتين من لقاح استرازينيكا منذ عدة أشهر لا يتمتعون تقريبًا بأي حماية ضد متغير اوميكرون الجديد، ولكن يتم تشجيعهم على تلقي جرعات معززة من اللقاح والتي ترفع الحماية ونسبة الاجسام المضادة لأكثر من 70 %.

وأثار التحليل الذي أجرته وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة نقاشًا حادًا داخل الحكومة حول كيفية تسريع حملة التعزيز في الوقت المناسب لتجنب قيود كورونا الجديدة.