الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية بنادي طنطا

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، المنشآت الرياضية والاجتماعية بنادي طنطا بناءً على دعوة من المحاسب فائز عريبي رئيس نادي طنطا الفائز في الانتخابات الأخيرة للفترة الثالثة على التوالي، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي. 

وخلال جولته بالنادي، تفقد المحافظ وحدة الفحص والمرور والتي تم إنشاؤها مؤخراً لتقديم خدمات أفضل لأعضاء النادي، كما تفقد المحافظ (صالة الألعاب الرياضية المغطاة، مجمع ملاعب الإسكواش، حمام السباحة، ملعب التنس وقاعة المؤتمرات)، واخْتُتِمَتْ الجولة في النادي بمشاهدة الحفل الخيري الذي ينظمه النادي للأطفال الأيتام، وأشاد المحافظ بمدى التغيير الملحوظ في النادي، مؤكداً على تقديم الدعم للنادي ولكافة الأندية الرياضية بالمحافظة.

وعقب الجولة، عقد محافظ الغربية وأعضاء مجلس الإدارة جلسة نقاشية لبحث عدد من المشكلات التي تواجه النادي والتي وعد المحافظ بحلها في أسرع وقت، واخْتُتِمَ اللقاء بإهداء درع النادي لمحافظ الغربية.

محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية
محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية
محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية
محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية
محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية
محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية
محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية
محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية
محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية بنادى طنطا ويتعهد بدعم كافة للأندية بالمحافظة

رئيس التحرير

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