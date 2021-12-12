الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصادر: أندرو رفض إطلاع الملكة على استراتيجية دفاعه في الاعتداء الجنسي

الامير اندرو
الامير اندرو

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الملكة اليزابيث الثانية لا تعلم شيئًا عن استراتيجية الدفاع للأمير أندرو بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي - على الرغم من تكبدها نفاقات أتعاب فريقه القانوني.

وتابعت أنه وفقًا لمصادر مطلعة فإن الأمير اندرو دوق يورك، أجرى نقاشًا ضئيلًا أو معدومًا مع كبار أفراد العائلة المالكة بما في ذلك الأمير تشارلز والأمير ويليام حول هذه الاتهامات.

وأضافت أن الأمير اندرو رفض اطلاع والدته على خططه للدفاع عن نفسه والتخلص من هذه الاتهامات.

وقالت مصادر مطلعة إن أندرو لم يكن "صريحًا" بشأن الكيفية التي يخطط بها لمحاربة مزاعم فيرجينيا جوفري ضحيته والتي أقامت الدعوى القضائية ضده.

وتابع "كل أفراد العائلة المالكة بمن فيهم الملكة، لا يعرفون شيئا عن تفاصيل القضية او الاستراتيجية الدفاعية لفريق اندرو القانوني".

وأكدت الصحيفة ان الأمير اندرو يواجه دعوى قضائية اقامتها فيرجينيا روبرتس جوفري، والتي تدعي أنه اعتدى عليها جنسيًا ثلاث مرات في عام 2001 عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، بدعوة من صديقه جيفري إبستين، وينفي دوق يورك بشدة هذه الجرائم.

وتابعت أن تصريحات المطلعين في القصر الملكي تأتي مع اقتراب جلسة استماع أندرو المقرر عقدها يوم 4 يناير المقبل، حيث تزعم المصادر أنه أمر فريقه القانوني بإلغاء خطط الاحتفال عيد الميلاد حتى يتمكنوا من التركيز على قضية الاعتداء الجنسي.

ويقال أن أندرو أخبر فريقه القانوني في الولايات المتحدة أنه يجب عليهم "ألا يدخروا جهدًا" قبل جلسة الاستماع.

وأكد مصدر مطلع، ان الدوق مستهلك تمامًا في المعركة القانونية وكان يسهر في وقت متأخر من الليل للتحدث باستمرار مع المحامين في كاليفورنيا.

وتابع ان الملكة تنفق ملايين الجنيهات لتمويل معركة أندرو القضائية الخاصة بمزاعم الاعتداء الجنسي.

يتوقع رجال البلاط الملكي أن تصل تكلفة القضية الى ملايين الجنيهات.
 

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