الانتخابات الفلسطينية المركزية: مشاركة الشعب دليل على حرصه لممارسة حقه الديمقراطى.. و«فتح» تعلق

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، اليوم الأحد، أن حجم المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، يدل على شغف المواطن الفلسطينى وحرصه على ممارسة حقه الديمقراطي.

وشدد كحيل في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم، على أن الانضباط الذي حدث أمس السبت رغم بعض الخروقات التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، يؤكد نجاح العملية بدرجة عالية جدا كما خطط لها تمهيدا للاستعداد لإطلاق للمرحلة المقبلة، التي تجري في 26 مارس من العام المقبل.

وفى السياق، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، أن إجراء الانتخابات المحلية دليل على مصداقية النهج السياسي لحركة فتح التي كانت تحرص على مشاركة الشعب الفلسطيني في عملية البناء الوطني باعتباره صاحب المشروع الوطني.

وشدد الفتياني فى تصريحات صحفية إذاعة موطني، اليوم الأحد، على أن كثافة المشاركة الشعبية يؤكد رغبة الشعب الفلسطيني باختيار ممثليه الذين يرعون مصالحه، ويقدمون الخدمات له، موضحا أن منع حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة يعني أنها تريد أن تمارس سلطة مطلقة دون شراكة مع أحد.

وأشار الفتيانى إلى أن فلسفة حركة فتح تأسست على الوحدة الوطنية كضرورة استراتيجية، والانتخابات استحقاق ديمقراطي في كافة المجالات، سواء السياسية أو الخدماتية.

وانطلقت عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية، أمس السبت، في 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت استقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا، كما هو مقرر، وفقا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

وقال ناصر في مؤتمر صحفي الذي عقد بمقر اللجنة، بمدينة رام الله، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لعملية الاقتراع، تجرى الانتخابات في مرحلة نوعا ما جديدة، يشوبها مشاكل كون غزة لن تشارك بسبب حركة حماس، ونأمل ونضغط ونحاول أن تشارك في المرحلة الثانية، حتى تكون الانتخابات المحلية مكتملة، وتهيئ لإجراء انتخابات عامة في المستقبل.