الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمة بقتل زوجها بمساعدة شقيقتها في دار السلام

حبس سيدة
حبس سيدة

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على المتهمة بقتل زوجها بمساعدة شقيقتها بدار السلام.

كانت التحقيقات قد كشفت في واقعة مقتل رجل على يد زوجته بمساعدة شقيقتها بدار السلام، أنه يوم 9 ديسمبر 2020، قامت المتهمة التي تبلغ من العمر 32 سنة، ربة منزل، وشقيقتها التي تدعى راوية، صاحبة 30 عامً، بقتل زوج الأولى، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتتا النية وعقدتا العزم على قتله وأعدتا لذلك أداتين مادة معجلة الاشتعال وقداحة، وما إن أيقنتا إحكام سيطرتهما على المجني عليه قامت الأولى بسكب البنزين عليه، وألقت "قداحة" فامتدت النيران لجسد المجني عليه، وأحدثت به الإصابات الثابتة الموصوفة، والتي تأيدت طبيًّا بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وقد أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 881 لسنة 2021 جنايات دار السلام، أنهما احتجزتا المجني عليه أحمد داخل مسكن المتهمة الأولى، بأن أحكمتا إغلاق باب الوحدة السكنية من الداخل، واحتفظت إحداهما بالمفتاح خاصته لمنع مغادرة المجني عليه لمحل الواقعة بقصد ارتكاب جريمتهما، وأحرزتا البنزين وقداحة في الاعتداء على الأشخاص والأموال، ونجحت الشرطة في ضبط المتهمتين، واللتين اعترفتا تفصيليًّا بارتكاب الجريمة، وتم عرضهم إلى جهات التحقيق التي أحالتهم للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة.

 

محكمة جنايات القاهرة الطب الشرعي لاتهامها بقتل زوجها قتل زوجها دار السلام

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