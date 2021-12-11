نائب محافظ المنيا يضبط مخزن أدوية غير مرخص

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بمتابعة الحالة العامة بمنظومة القطاع الصحي، من خلال المرور على الصيدليات ومخازن الأدوية للتأكد من مدي صلاحية الأدوية والتراخيص الخاصة بالمخازن والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قاد «أبوزيد» حملة على الصيدليات ومخازن الأدوية، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وأعضاء التفتيش الصيدلي والتموين، ومسئولي الوحدة المحلية لمدينة المنيا.

وقال نائب المحافظ إنه خلال الحملة تم ضبط مخزن أدوية غير مرخص بحي غرب المدينة بالإضافة للمرور على إحدى الصيدليات، حيث تم التحفظ على المضبوطات، موجها أعضاء التفتيش الصيدلي والتموين، بحصر الأدوية للتأكد من مدى صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

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