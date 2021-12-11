السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم الفن يهنئون المنتخب المصري بالتأهل لنصف نهائي كأس العرب

ايمان ابو طالب
ايمان ابو طالب

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة كأس العرب بالدوحة، بعدما حقق فوزًا صعبًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الجنوب، ضمن منافسات ربع نهائى البطولة، ليواجه منتخب مصر نظيره التونسي الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

ومن جانبهم، أبدى عدد من نجوم الفن عن فرحتهم الغامرة لتأهل المنتخب عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتب الفنان صبري فواز:  : "الحمدلله"، وهي كلمة شكر لله على الصعود.

في ذات السياق، كتب المطرب مينا عطا عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "مليون مبروك علينا الـ 3 حلوين أوي"، بينما قالت الفنانة والاعلامية إيمان أبو طالب عبر صفحتها: "مليون مبروك لمصر التأهل لنصف النهائى لكأس العرب".

ومن جانبه، قال الإعلامي رامي رضوان: "مبرووووووووك لمنتخب مصر الفوز بثلاثية على منتخب الأردن، مباراة قوية ومنتخب الأردن قدم مباراة محترمة. هارد لك، عقبال مباراة تونس والفاينال يا فراااااعنة".

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وكان المنتخب المصرى تمكن من التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد تعادله في المباراة الأخيرة المثيرة أمام الجزائر بهدف لكل فريق، ولكن الفراعنة تأهلوا بسبب قانون اللعب النظيف.

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على الجانب الآخر، المنتخب الأردني وصل إلى ربع نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

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ربى لأمية مباراة المنتخب المنت حقق أربع الحمدلله والـ

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هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

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