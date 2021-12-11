السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الجلالة تستقبل وفد الكلية الملكية لبحث سبل التعاون المشترك

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة

استقبلت جامعة الجلالة وفداً من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، برئاسة أ.د مايك ميكردي، رئيس الكلية الملكية، وذلك بحضور الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أ.د محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د طارق أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وممثلين من العمداء ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الجلالة.

IMG-20211211-WA0016

جاء اللقاء على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، وبدعوة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ضم وفد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، أ.د ستيف جراهام، الرئيس التنفيذي للكلية، أ.د اشرف ايوب، أستاذ واستشاري جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية الملكية للجراحين، أ.د هاني عتيبة، أستاذ أمراض القلب ومدير التطوير الدولي للكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو.

IMG-20211211-WA0014

وفي بداية اللقاء، رحب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، بالضيوف، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة، خاصة انها تهدف الي بحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030، التي تسعى إلى إتاحة تعليم عالمي على أرض مصر.

واصطحب الدكتور أشرف حيدر غالب، الوفد في جولة داخل الحرم الجامعي، للإطلاع على كليات القطاع الطبي والمعامل المجهزة على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن جامعة الجلالة تحرص على سد الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، وذلك من خلال تدريب الطلاب في أحدث معامل المهارات والمحاكاة المتقدمة بمجال الطب البشري، التي يستطيع فيها الطالب ممارسة ما تعلمه في بيئة تشبه الحياة العملية على نماذج (مانيكان) تعمل بالذكاء الإصطناعي، مما يؤهل الطالب إلى التميز ومواكبة كافة وسائل العملية التعليمية بأحدث الإمكانيات العالمية.

IMG-20211211-WA0012

كما تفقد الوفد قاعات الاختبارات الإكلينيكية، ومعامل المهارات بمجال طب الأسنان، وكذلك المعامل المتقدمة في مجال العلوم الأساسية، عقب ذلك قام الوفد بالاطلاع على مبنى المستشفى التعليمي المتوقع افتتاحه أوائل العام المقبل، والذي يهدف الي خدمة مدينة الجلالة والمناطق المجاورة، ويحتوي على مراكز متخصصة للطورائ والعلاج الطبيعي، وغسيل الكلى، ومركزاً للحروق، بالإضافة إلي مركزاً للطب التجديدي، وزراعة الأنسجة، والخلايا الجذعية.

IMG-20211211-WA0013

وأشار حيدر، أن القطاع الطبي بجامعة الجلالة، والذي يشمل مجالات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض ومجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، يقوم على أسس التعليم المتكامل حيث يتدرب جميع الطلاب في نفس المعامل، وعلي نفس الأجهزة لتخريج جيلاً قادراً على العمل الجماعي المتكامل، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لجامعة الجلالة، هو جعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات العربية والأجنبية، لتعزيز أواصر التعاون العلمي والبحثي المشترك.

ومن جانبه، أعرب وفد الكلية الملكية عن سعادته بهذه الزيارة وانبهارهم بما وجدوه علي أرض الواقع، مؤكدين على حرصهم لتوثيق روابط التعاون بين الكلية الملكية وجامعة الجلالة، من خلال التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

السويس جامعة الجلالة وفد زيارة الكلية الملكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

صديق ضحايا حادث الشيخ زايد: «جسمهم مكنش فيه حتة سليمة» (فيديو)

انفراد.. عقود «شاليهات» برأس سدر.. الدعوى الثانية من ابنة الفنان «رشوان توفيق»

الرئيس السيسى يوجه بإخراج قمة المناخ بما يعكس تقدم مصر فى مجال البيئة

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية