جامعة الجلالة تستقبل وفد الكلية الملكية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت جامعة الجلالة وفداً من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، برئاسة أ.د مايك ميكردي، رئيس الكلية الملكية، وذلك بحضور الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أ.د محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د طارق أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وممثلين من العمداء ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الجلالة.

جاء اللقاء على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، وبدعوة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ضم وفد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، أ.د ستيف جراهام، الرئيس التنفيذي للكلية، أ.د اشرف ايوب، أستاذ واستشاري جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية الملكية للجراحين، أ.د هاني عتيبة، أستاذ أمراض القلب ومدير التطوير الدولي للكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو.

وفي بداية اللقاء، رحب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، بالضيوف، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة، خاصة انها تهدف الي بحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030، التي تسعى إلى إتاحة تعليم عالمي على أرض مصر.

واصطحب الدكتور أشرف حيدر غالب، الوفد في جولة داخل الحرم الجامعي، للإطلاع على كليات القطاع الطبي والمعامل المجهزة على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن جامعة الجلالة تحرص على سد الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، وذلك من خلال تدريب الطلاب في أحدث معامل المهارات والمحاكاة المتقدمة بمجال الطب البشري، التي يستطيع فيها الطالب ممارسة ما تعلمه في بيئة تشبه الحياة العملية على نماذج (مانيكان) تعمل بالذكاء الإصطناعي، مما يؤهل الطالب إلى التميز ومواكبة كافة وسائل العملية التعليمية بأحدث الإمكانيات العالمية.

كما تفقد الوفد قاعات الاختبارات الإكلينيكية، ومعامل المهارات بمجال طب الأسنان، وكذلك المعامل المتقدمة في مجال العلوم الأساسية، عقب ذلك قام الوفد بالاطلاع على مبنى المستشفى التعليمي المتوقع افتتاحه أوائل العام المقبل، والذي يهدف الي خدمة مدينة الجلالة والمناطق المجاورة، ويحتوي على مراكز متخصصة للطورائ والعلاج الطبيعي، وغسيل الكلى، ومركزاً للحروق، بالإضافة إلي مركزاً للطب التجديدي، وزراعة الأنسجة، والخلايا الجذعية.

وأشار حيدر، أن القطاع الطبي بجامعة الجلالة، والذي يشمل مجالات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض ومجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، يقوم على أسس التعليم المتكامل حيث يتدرب جميع الطلاب في نفس المعامل، وعلي نفس الأجهزة لتخريج جيلاً قادراً على العمل الجماعي المتكامل، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لجامعة الجلالة، هو جعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات العربية والأجنبية، لتعزيز أواصر التعاون العلمي والبحثي المشترك.

ومن جانبه، أعرب وفد الكلية الملكية عن سعادته بهذه الزيارة وانبهارهم بما وجدوه علي أرض الواقع، مؤكدين على حرصهم لتوثيق روابط التعاون بين الكلية الملكية وجامعة الجلالة، من خلال التعاون العلمي وتبادل الخبرات.