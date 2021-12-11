شخص ينهي حياة زوجته طعنًا داخل منزلهما في أوسيم

أقدم شخص على إنهاء حياة زوجته طعنًا بسلاح أبيض سكين داخل منزلهما لشكه في سلوكها بمنطقة بشتيل التابعة لمركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد فرحات، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها الكائن بمنطقة بشتيل بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمني، وبالفحص، تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من عمرها بها آثار طعن بسلاح أبيض، وبعمل التحريات وسؤال أهل المجني عليها اتهموا زوجها الذي يحمل جنسية إحدى الدول بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق، معاون أول مباحث مركز شرطة "أوسيم"، من تتبع خط سير المتهم وضبطه واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة لشكه في سلوك زوجته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.