السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يشهد افتتاح المسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم

حفل افتتاح المسابقة
حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨ للقرآن الكريم

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ 28 للقرآن الكريم والتى افتتحها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

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حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨ للقرآن الكريم

والمسابقة التي يتم تنظيمها في الفترة من 11 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2021 وتبلغ قيمة جوائزها مليون ومائة ألف جنيه تأتي في إطار ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي المستنير وتتضمن المسابقة فى الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - (من الجنسين)، والفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين)، والفرع الثالث حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين فقط، والفرع الرابع حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة من المصريين فقط.

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حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨ للقرآن الكريم

كما تقدم المسابقة جوائز للأئمة والواعظات إضافة إلى 140 جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

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حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨ للقرآن الكريم

حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨ للقرآن الكريم
حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨ للقرآن الكريم
حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨ للقرآن الكريم
حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨ للقرآن الكريم
حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨ للقرآن الكريم
حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨ للقرآن الكريم
المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم المسابقة العالمية الثامنة والعشرين المسابقة العالمية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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