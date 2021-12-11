وصول أول شحنة من المساعدات الطبية الهندية إلى كابول

وصلت اليوم السبت أول شحنة هندية من المعونات الطبية إلى العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم عن السفير الأفغاني لدى الهند، فريد ماموندزاي قوله إن المعونات ستفيد عددا كبيرا من الأسر الأفغانية، في هذا الوقت الصعب.

وأضاف السفير الأفغاني أن المعونات التي وصلت اليوم السبت، تحتوي على 1.6 طن متري من الأدوية المنقذة للحياة.

وتابع السفير أن "جميع الأطفال يحتاجون إلى القليل من المساعدة والقليل من الأمل وشخص يؤمن بهم".

وتابع السفير في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) أن 1.6 طن متري من أدوية إنقاذ الحياة ستساعد الكثير من الأسر، في هذا الوقت الصعب".

وتم نقل المساعدات الطبية إلى أفغانستان على متن رحلات، أجلت أفغان ومواطنين هنود أمس الجمعة.

يأتي ذلك فيما قرر البنك الدولي تقديم معونات بقيمة 280 مليون دولار إلى أفغانستان، سيتم استخدامها، لمواجهة نقص الغذاء وفي القطاع الصحي في البلاد.

ويذكر أن تلقت أفغانستان، دفعة جديدة من لقاح (كوفيد-19) الذي تبرعت به الصين.

وأشارت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، الخميس، إلى أنه تم تسليم التبرع إلى السلطات الأفغانية بعد وصولها إلى مطار كابول الدولي الليلة الماضية.

وقال السفير الصيني لدى أفغانستان وانج يو، إن الصين أعلنت التبرع بثلاثة ملايين جرعة من اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية لأفغانستان منذ منتصف أغسطس.

وأضاف أن الصين تسرع من الإجراءات لتسليم 31 مليون دولار للمساعدة الطارئة لأفغانستان، مشيرًا إلى أن حزمة المساعدات شملت مواد غذائية وإمدادات شتوية ولقاحات وأدوية.

وتعهد بأن الصين ستساعد أفغانستان في زيادة صادراتها، وتنفيذ المشاريع التي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات معيشة الناس.

وكانت الحكومة الصينية قد سلمت في يونيو من هذا العام، أفغانستان الدفعة الأولى من لقاح كوفيد-19 .