السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج

ضبط 3 عناصر إجرامية
ضبط 3 عناصر إجرامية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن،3  عناصر إجرامية ، متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس "الشابو".

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط تشكيل عصابى ضم (3 عناصر إجرامية ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمسكنهم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – فرد روسى – عدد من الطلقات من ذات العيار – سيارة – 2 دراجة نارية بدون لوحات – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس – سلاح أبيض"مطواة")، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (6٫000٫000 مليون جنيه تقريباً).

وزارة الداخلية الأمن الوطني الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مديرية أمن سوهاج أمن سوهاج مخدر الحشيش مخدر الأيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

بعد حادث الشيخ زايد.. قانوني يوضح العقوبة المقررة للقتل الخطأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يوما لا تكفي للقضاء علي العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية

صحيفة عبرية: سلوك الجيش الإسرائيلى يساهم فى استمرار العمليات الفلسطينية