ضبط 3 عناصر إجرامية متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن،3 عناصر إجرامية ، متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس "الشابو".

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط تشكيل عصابى ضم (3 عناصر إجرامية ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمسكنهم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – فرد روسى – عدد من الطلقات من ذات العيار – سيارة – 2 دراجة نارية بدون لوحات – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس – سلاح أبيض"مطواة")، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (6٫000٫000 مليون جنيه تقريباً).