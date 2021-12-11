السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بتزوير كشف حساب بنكى للحصول على قرض شخصي

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، وتم ضبط متهم بالنصب والتزوير للحصول على قرض شخصي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك طالباً الحصول على قرض شخصى باسمه، ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكى مزور باسمه منسوب صدوره لبنك آخر يفيد "على خلاف الحقيقة " إظهار ملاءته المالية للحصول على ذلك القرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على كشف الحساب المزور من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) مقابل مبلغ مالى.

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