«لا تقف في منتصف الطريق».. نصائح لقائدي السيارات قبل بدء الشبورة الكثيفة

حذرّت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من شبورة مائية تتكوّن على الطرق السريعة بدأت من اليوم السبت، حيث تكونّت في الساعات الأولى من اليوم شبورة كثيفة ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تطلق تحذيرات للسائقين والمواطنين الذين يقودون سيارتهم في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية من أن يتعرضوا لحوادث، حيث من المقرر أن تستمر الشبورة المائية على مدار يومين.

وهناك عدة نصيحة ينبغي إتباعها، تزامنًا مع حدوث الشبورة الكثيفة.

"الالتزام بتعليمات رجال المرور"

يجب أن لا تقود السيارة الخاصة بك إلا عندما تصبح الرؤية جيدة، ولو بشكلٍ قليل، حيث إن الأمر الأكثر أمانًا أن تسير في طريق معالمه واضحة، لذا إذا كنت مضطرًا للقيادة وسط الشبورة يجب أن تتبع تعليمات المرور الخاصة بالطرق؛ كي تتجنب أي حوادث.

"تهدئة السرعة"

أثناء إتباعك تعليمات رجال المرور الخاصة بالطرق، ينبغي أن تسير بسرعة أقل مما اعتدت عليه، لذا فإن نصيحة خبراء المرور دوما ما تكون خاصة بتهدئة السرعة قبل الدخول إلى الشبورة التي توجد أمامك.

"إضاءة أنوار السيارة"

ينبغي عليك أن تضيء نور السيارة التي تقودها وسط الطريق الملئ بالشبورة، كي تعطي إنذار لمن أمامك وخلفك بتواجدك، وذلك حرصًا على حياتك ومنعًا للوقوع في حوادث مختلفة.

"فتح زجاج السيارة"

تعد من أهم الخطوات التي يجب إتباعها أثناء الشبورة المائية، لذا يجب أن تفتح زجاج سيارتك حتى إذا كان فتحها بنسبة بسيطة، منعًا لتكاثف بخار الماء من داخل السيارة الأمر الذي سيترتب عليه حجب الرؤية بنسبة كبيرة.

"لا تلتزم بالسرعة القانونية"

من الخطأ الالتزام بالسرعة التي حددتها المرور على الطرق مسبقا، ففي الشبورة المائية، يجب القيادة وفقًا للوضع الذي أمامك وحجم الشبورة والتي تختلف من مكان لآخر، وعند رؤية علامة إنذار توقف بالسيارة سريعا كي لا تصطدم بشيء.

"مساحات الزجاج والتنبيه"

شيئان يجب الاعتماد عليهما بشكل أساسي أثناء القيادة في الشبورة، أولها استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة كي لا تتكون قطرات الماء على الزجاج وتمنعك من القيادة بشكلٍ آمن، كما يجب أن تكون آلات التنبيه لها أولوية قصوى، لتشعر غيرك بوجودك.

"لا تقف وضاعف مسافة الأمان"

يجب عليك أن لا تقف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأي سبب من الأسباب، مع الحرص على مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

"الحارة الوسطى"

من الضروري السير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى، ولا تحاول تخطِ السيارة التى أمامك أثناء الشبورة، كما أن الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

"تعطل السيارة"

إذا تعرضت سيارتك لعطل أثناء الشبورة عليك تجنبيها في أقصى اليمين بعيدا عن وسط الطريق، مع الحرص على تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة.