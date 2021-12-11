«شعراوي»: 1500 مشروع صغير ومتوسط نفذها «مشروعك» خلال شهر

بقروض 200 مليون جنيه..

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) على رفع شعار (وداعاً للبطالة) ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وعدم انتظار للعمل الحكومي واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون بداية لمستقبل جاد وناجح ويصبح هؤلاء الشباب نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال .

وأشار شعراوي، إلى أن "مشروعك" نفذ خلال شهر نوفمبر 1500 مشروعاً بقروض بلغت 200 مليون جنيه ووفرت هذه المشروعات 12 ألف فرصة عمل للشباب، مشيراً الى ضرورة الاهتمام بتكثيف جهود المحافظات بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتبني المبادرات الجادة للاستفادة من المميزات التى يقدمها البرنامج والذي يدخل في مبادرة البنك المركزي لإقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسعر عائد 5%.

وأوضح شعراوي، أن (مشروعك) نجح في توفير التمويل اللازم للمواطنين لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات الميسرة للحصول على القروض المطلوبة فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال (مشروعك) منذ انطلاقه وحتى الآن بلغت 21,5 مليار لتمويل 185 ألف مشروع استثماري متنوع، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و215 ألف فرصة عمل.

ولفت شعراوي إلى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة من خلال "مشروعك"، ونفذت أكثر من 21 ألف مشروع، ونفذت محافظة سوهاج 19.2 ألف مشروع، والبحيرة 17.5 ألف مشروع، والدقهلية 16 ألف مشروع، والشرقية 15 ألف مشروع، وبنى سويف 14.8 ألف مشروع، وأسيوط 13 ألف مشروع، مؤكدًا أن "مشروعك" يعد بوابة الشباب لريادة الأعمال لتنفيذ مشروعات تساعد في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد شعراوي اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل صغيرة ومتوسطة في محافظات صعيد مصر من خلال مشروعك حيث تم حتى الآن تنفيذ بها 88 ألف مشروع بتكلفة 10,8 مليار جنيه، وفر خلالها أكثر من 575,5 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الوزارة استطاعت توظيف (مشروعك) للعمل ايضاً على توفير فرص عمل حقيقية بالتعاون مع برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" والمنفذ بمحافظتى قنا وسوهاج والذي بلغ نصيبهما من إجمالي عدد المشروعات التي نفذها لهما 27 ألف مشروع بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه وفر خلالها 158,8 ألف فرصة عمل.

وأضاف شعراوي أن مشروعك ساهم في تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة، وذلك من خلال توفير 260 مقرًا على مستوى 27 محافظة مصرية، ومساهمته فى إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في المحافظات المصرية.