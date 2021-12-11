السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيئة» تركب أول محطة رصد لحظية لرصد الهواء بمدينة بنها بالقليوبية

المحطة
المحطة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمقر المجلس المحلى لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والتي تعد أول محطة رصد لحظية يتم تدشينها بمدينة بنها. كما تعد المحطة الثامنة ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة القليوبية.

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وأضافت فؤاد أن المحطة تحتوي على أجهزة رصد كلا من غاز أول وثاني أكسيد النيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز أول أكسيد الكربون وغاز الأوزون والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ و 2.5 ميكروميتر، بالإضافة إلى وحدة لرصد العوامل الجوية، وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

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وأوضحت وزيرة البيئة أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط  بلغ 115 محطة على مستوى الجمهورية، مشيرة الى استمرار الجهود للتوسع فى عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي لرصد ملوثات الهواء، لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقال مصطفى مراد، رئيس نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة له شروط عامة وخاصة لتنفيذها، وقامت الوزارة بإنشاء ١١٤ محطة رصد لحظية لنوعية الهواء، وتسعى لإنشاء ١٢٠ محطة لتحسين جودة الهواء بحلول عام ٢٠٣٠.

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وأضاف رئيس نوعية الهواء بوزارة البيئة خلال تصريح سابق لـ"الدستور"، أن الشروط العامة لإنشاء محطات الرصد أن تنشئ في مناطق بها تجمعات سكنية متضررة لما يتعرضوا له من أنشطة صناعية وتجارية، وبحث ما يتعرض لها السكان، وشروط خاصة بالموقع لمحطة الهواء تستوجب عدم وجود عوائق صناعية او طبيعية محيطة بالموقع ليسمح بتدفق الهواء بالجوانب المحيطة بالمحطة.

وأوضح مصطفى، أن التلوث البيئي مرتبط بالظروف الجوية، والمحطة تساعد في تحيسن جودة الهواء، منوها إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك تحسن قائم بالفعل، ولازال في نسب تتجاوز المعايير المصرية والمتوسط السنوى لجودة الهواء يتحسن.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محطة الرصد اللحظية المتكاملة ملوثات الهواء المجلس المحلى لمدينة بنها محافظة القليوبية الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء

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