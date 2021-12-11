وزير الري: خطة لتدعيم قناطر زفتى وقنطرة فم وهويس المنصورية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، لاستعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي يقوم بها القطاع بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض الدكتور عبد العاطي، خلال الاجتماع، موقف عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط على بعد ١٠٤٦ كيلومتر خلف خزان أسوان، من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

كما أشار إلى الانتهاء من إنشاء قناطر زفتى فى عام ١٩٠٣، وهى تتكون من ٥٠ فتحة بعرض خمسة أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض ١٢ مترا، بالإضافة لهويس ملاحي من الدرجة الأولى بعرض ١٧ مترا، وطريق أعلى القنطرة بعرض ٩ أمتار بخلاف رصيفين بعرض ٣ أمتار، و٢ ونش عربة علوى لرفع بوابات القنطرة.

وأوضح رئيس القطاع، أنه سبق عمل دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية لقناطر زفتى بمعرفة مكتب إستشارى فرنسى، والتى أظهرت كفاءة منشآت القناطر، مع الحاجة لتنفيذ عملية تأهيل للقناطر على مرحلتين لرفع كفاءتها وثباتها وضمان استقرارها وإطالة العمر الافتراضى لها وتحسين كفاءة تشغيلها، المرحلة الأولى لتدعيم الفرش وتأهيل ٢٥ فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى، والمرحلة الثانية لتدعيم وتأهيل عدد ٢٥ فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وقنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

كما أشار إلى إنهاء المرحلة الأولى لأعمال التدعيم والتأهيل في عام ٢٠١٩، من خلال عمل جسات للكشف على فرش القناطر والذى تم التأكد من سلامته ، وتجفيف ٢٥ فتحة من فتحات القناطر وتدعيم البغال، ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات ٢٥ فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى وإعادة تأهيل المباني وصيانة البوابات وونش تشغيلهم.

بالاضافة إلى ذلك، يجرى العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية والتى تهدف لاستكمال تدعيم قناطر زفتى بالإضافة لتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك لرفع كفاءة تشغيل القناطر وإطالة العمر الافتراضي لها، من خلال صيانة الفرش.

وكذلك وإصلاح وترميم واستكمال أحجار الهدار خلف قناطر زفتى، وتدعيم البغال، ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات ٢٥ فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى، وتدعيم بغال قنطرة فم المنصورية وكتف وبغلة دليل هويس قنطرة المنصورية وقنطرة عمر بك، وصيانة ونش موازنات قناطر زفتى وقنطرة المنصورية.

