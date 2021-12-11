السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

كوريا الجنوبية تسجل عددا قياسيا من وفيات كورونا و6977 إصابة جديدة

كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل عدد قياسي جديد للوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا، بلغ 80 حالة وفاة، فيما تراجعت حصيلة الإصابات اليومية إلى أقل من 7 آلاف إصابة لأول مرة خلال أربعة أيام، حيث تكافح الدولة للتعامل مع الإصابات الجديدة، ومن بينها السيطرة على تفشي المتحور أوميكرون.
 

وسجلت كوريا الجنوبية 6977 إصابة جديدة بفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 510538، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 

وسجلت الوكالة 12 حالة إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى 75 إصابة.
 

وارتفع عدد حالات المرض الحرجة إلى 856 حالة، بارتفاع بلغ 4 حالات عن يوم الجمعة، بينما تم تسجيل 80 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4210 حالات وفاة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وعلى صعيد آخر، تتجه كوريا الجنوبية إلى وضع مزيد من الدول تحت قائمة حظر الدخول إلى البلاد إذا استمرت الوتيرة الحالية لتفشي سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

 

وقال السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي، بارك سو- هيون- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إنه نظرا إلى الوتيرة الحالية لتفشي سلالة أوميكرون، نتوقع أن يزداد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر الدخول، ونحن نستمع إلى آراء الخبراء ونحاول إيجاد توازن.

 

وفرضت كوريا الجنوبية حظرا على دخول الأجانب القادمين من تسع دول للإقامة لفترة قصيرة، وهي جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وليسوتو، وناميبيا، وموزمبيق، وملاوي، وزيمبابوي، وإسواتيني، ونيجيريا، وستعلق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى إثيوبيا.

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