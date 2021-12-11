بريطانيا تسجل 58194 إصابة و120 وفاة جديدة بكورونا المستجد

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 58194 إصابة و120 حالة وفاة جديدة بكورونا في غضون 28 يوما من إثبات الاختبارات الإصابة بالمرض.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,719,165، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,255.

و علي صعيد آخر ، ذكر مستشار علمي بارز في الحكومة البريطانية أن حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون قد تصل إلى 60 ألف حالة يومياً في المملكة المتحدة بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).

وحذّر البروفيسور جون إدموندز، من كلية لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، من أن المتحور الجديد من الفيروس يمثل «انتكاسة خطيرة للغاية» بالنسبة لآمال السيطرة على الوباء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال البروفيسور إدموندز، وهو عضو في المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ (سيج)، إن هذا المتحور ربما ينتشر بصورة أسرع في إنجلترا مما هو عليه في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن تدابير الخطة (ب) التي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون «لم تكن رد فعل مبالغاً فيه على الإطلاق».

وأضاف البروفيسور إدموندز في ندوة عبر الإنترنت للجمعية الملكية للطب أمس أن من «المرجح للغاية» وجود كثير من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون داخل المجتمع البريطاني على خلاف ما أظهرته الفحوصات، مشيرا إلى أن من المتوقع ارتفاع الإصابات خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أنه تم اكتشاف 249 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون أمس، أي ضعف عدد حالات الإصابة التي تم الإعلان عنها قبل يوم، ليصل بذلك إجمالي الإصابات بالمتحور الجديد في المملكة المتحدة إلى 817.

وتابع البروفيسور إدموندز بالقول إنه إذا سجلت المملكة المتحدة ألف حالة إصابة اليوم، فإن من المتوقع أن يتضاعف هذا العدد في غضون يومين أو ثلاثة حتى يصل إلى 8 آلاف في غضون أسبوع و 64 ألفا في غضون أسبوعين.

وأكد البروفيسور إدموندز على أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون ستفوق حالات الإصابة بالموجة الحالية من الإصابات بمتحور دلتا.

واستبعد عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطواري، الاقتراحات القائلة بأن متحور أوميكرون قد يمثل «نبأ سارا» حال وصل معدل الحالات التي يتم إدخالها المستشفيات فقط إلى نصف معدلات الإصابات بدلتا.