صحيفة عبرية: سلوك الجيش الإسرائيلى يساهم فى استمرار العمليات الفلسطينية

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن سلوك الجيش الإسرائيلي "يساهم في تواصل العمليات" الفلسطينية.

وحسب الصحيفة، فإن استمرار العمليات الفلسطينية في الضفة والقدس ضد القوات الإسرائيلية يثير قلق الأخيرة وهواجسها من مغبة أن تكون أمام موجة منظمة منها، على غرار ما شهده عام 2015.

وأضافت الصحيفة: "في الوقت ذاته، تعترف محافل أمنية إسرائيلية أن التوتر المتنامي في الأراضي الفلسطينية يسهم بصورة أو بأخرى في زيادة معدلات الهجمات المسلحة، لا سيما بالنظر لما يشهده المسجد الأقصى من اقتحامات مستمرة من قبل المستوطنين والجماعات الدينية، الأمر الذي يصب مزيدًا من الزيت على نار التصعيد الجاري، وإن كان بخطوات بطيئة".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "كان هناك خمسة من بين الهجمات الست التي وقعت خلال الأسابيع الماضية، نفذها فلسطينيون دون سن الخامسة والعشرين، وقالت إن التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى خلق سلسلة من ردود الفعل الخطيرة من الهجمات المقلدة"، وأنه بعد هجوم الطعن في حي الشيخ جراح، يقدم الشباب الفلسطيني في شوارع القدس صورة مقلقة لأجهزة الأمن الإسرائيلية؛ لأنهم يظهرون تباهيهم بالشهداء".

وأضافت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي يتهرب، عقب تنفيذ هجوم فلسطيني، من الأسباب الحقيقية لتنفيذ العمليات، و"يهرب إلى الأمام" بتحميل شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية ما يعتبره التحريض على منصاتها لتنفيذ تلك الهجمات، بزعم أنها المصدر الحصري للشباب الفلسطيني لاستهلاك الأخبار، فور أن يفتحوا منصات التواصل الاجتماعي التي تضج بمشاهد الجنود وهم يعتدون على الفلسطينيين".