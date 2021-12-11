السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: سنعمل كل ما بوسعنا لإعادة الصحفى المختفى فى سوريا

جيك ساليفان
جيك ساليفان

أكد البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، التقى مع ديبرا تايس، والدة الصحفي أوستن تايس الذي اختفى أثناء عمله في سوريا في عام 2012.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن ساليفان التقى والدة تايس، مشيرة إلى أن فريق الولايات المتحدة للأمن القومي كان دائما على اتصال معها.

 

وأضافت بساكي أن الحكومة الأمريكية ستفعل كل ما بوسعها لإعادة الصحفي، الضابط السابق بمشاة البحرية الأمريكية، وغيره من الأمريكيين الذين يُعتقد أنهم محتجزون في الخارج إلى الوطن.

 

وسبق أن قالت تايس لموقع "أكسيوس"، الجمعة، إنها تسعى لعقد اجتماع مع ساليفان لكنها رفضت مناقشة تفاصيل تواصلها، مشيدة بأفراد مكتب وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والكونجرس الذين دعموها على مر السنين، ووصفت مستشاري الأمن القومي في إدارات (الرئيس الأسبق باراك) أوباما و(الرئيس السابق دونالد) ترامب والرئيس جو بايدن بأنهم "عقبات" أمام إعادة ابنها إلى الوطن.

 

وكان مسؤولان في إدارة ترامب، سافرا سرا إلى دمشق في سبتمبر 2020 للقاء مسؤولين سوريين.

 

 وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" في وقت سابق من هذا العام بأن السوريين، ودون تقديم دليل على أن أوستن تايس كان لا يزال على قيد الحياة، طالبوا بـ3 شروط للإفراج عنه: رفع العقوبات عن النظام، وسحب القوات الأمريكية من سوريا واستعادة العلاقات الدبلوماسية.

 

وفي هذا السياق، اعتبرت ديبرا تايس أن تفاصيل هذه المطالب لم يتم إيصالها إلى البيت الأبيض، بناء على محادثاتها مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي دعا إلى إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في سوريا.

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وائل لطفي

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