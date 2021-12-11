تونس: نعول على مساندة إيطاليا فى موضوع تمديد تجميد أموالنا المنهوبة بأوروبا

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أن تونس تعول على مساندة إيطاليا لدى الإتحاد الأوروبي في موضوع تمديد تجميد الأموال التونسية المنهوبة بأوروبا وكيفية الدفع بهذا الملف لدى دول التكتل، وذلك من منطلق علاقات الصداقة بين البلدين.



وبحث الجرندي - خلال لقائه سفير إيطاليا بتونس لورينزو فنارا - العلاقات التونسية-الإيطالية المتميزة وسبل تعزيزها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة وعلى رأسها الزيارة المرتقبة لوزير الشئون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى تونس يوم 28 ديسمبر الجاري.



وتطرق المسئولان - حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية - إلى موضوع إعادة تصدير حاويات النفايات إلى إيطاليا حيث أكد السفير سعي السلطات المركزية ببلاده وخاصة وزيري الشئون الخارجية والداخلية إلى استكمال مسألة استرجاع النفايات وتأكيد الحكومة الإيطالية لشرعية الطلب التونسي.

وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 35 ألفًا و778 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 7 آلاف و60 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان ، أن 5 ملايين و306 آلاف و722 شخصًا، استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و894 ألفًا و50 جرعة بينها 24 ألفًا و30 جرعة للسفر.

يُذكر أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح يبلغ 7 ملايين و181 ألفا و 387 شخصا حتى الآن.

يأتي ذلك فيما دعت مستشارة وزير الصحة التونسي إيناس عيادي، كل الهياكل والأماكن العمومية إلى توفير الأفراد المكلفين بالتأكد من إظهار جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 قبل السماح للمواطنين بالدخول إليها، وذلك قبل يوم 22 ديسمبر الجاري، وهو تاريخ دخول هذا الجواز حيز التنفيذ.