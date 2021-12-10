الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى يطوق موقع انفجار مخيم برج الشمالى

الجيش اللبناني يطوق
الجيش اللبناني يطوق موقع انفجار

قال الجيش اللبناني، إنه يطوق منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي ويمنع الخروج والدخول للمنطقة.

وأفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان.

وأوضح أن حريقا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

آفاق النشر المشترك بين مصر وتونس أسباب إندلاع الحرائق لبنان جنوبب -‏‏

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

استشارى نفسى يحلل شخصية شيرين عبدالوهاب بعد إطلالتها الصادمة

آخر قرارات مجلس الوزراء بخصوص كورونا.. اعرف التفاصيل

شاب يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد.. وشهود: كان سكران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: مكان بين الأمم

الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس