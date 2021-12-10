الجيش اللبنانى يطوق موقع انفجار مخيم برج الشمالى

قال الجيش اللبناني، إنه يطوق منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي ويمنع الخروج والدخول للمنطقة.

وأفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان.

وأوضح أن حريقا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.