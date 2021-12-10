استشارى نفسى يحلل شخصية شيرين عبدالوهاب بعد إطلالتها الصادمة

فاجأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، جمهورها بإطلالة صادمة أثناء ظهورها في حفلها المقام بدبي.

وظهرت شيرين حليقة الرأس في أولى حفلاتها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وقالت لجمهورها: "مبسوطة إني معاكم ويارب تقبلوني بشكلي دا.. بس انتوا عارفين أنا كدا فوقت".

وقال الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، تعليقا على إطلالة شيرين، إن المرأة عندما تصل إلى هذه المرحلة النفسية تعبر من خلالها عن قوتها وقدرتها على الاستغناء عن أي شيء وأي شخص.

وأضاف هاني أنها تتحرر من سيطرة من سلبوا شخصيتها والتحكم فيها خلال تجربتها السابقة، وأصبحت الآن قادرة على التحكم في الصراعات الداخلية، وتعبر بسلام نحو بداية جديدة في حياتها.

الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل شخصية.