الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

7 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مصنع سجاد بورسعيد.. ومصرع لحّام

موقع الحريق
موقع الحريق

شهدت المنطقة الصناعية في جنوب محافظة بورسعيد، اليوم،  حريقا هائلا، وذلك في أحد مصانع إنتاج السجاد، نتيجة أعمال اللحام التي كانت تجري داخله.

تلقت قوات الحماية المدنية ببورسعيد بلاغا بالحادث، وخلال دقائق وصل فريق بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء، إلى موقع الحريق، وتبين اشتعال النيران بشكل كثيف في أجزاء متفرقة بالمصنع، نتيجة وجود خامات تساعد على الاشتعال.

دفعت الحماية المدنية ببورسعيد بـ7 سيارات إطفاء، وذلك لسرعة السيطرة على ألسنة اللهب قبل أن تمتد إلى المصانع المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة بعد أن امتدت إلى جزء محدود من مصنع للفوم.

وأنقذت سرعة التعامل مع الحريق المجمع الصناعي الذي يأتي ضمن  118 مصنعا متجاورا، وتم التعامل مع الحريق بأحدث العربات والمعدات التابعة لإدارة الحماية المدنية ببورسعيد.

وانتهت قوات الحماية المدنية من أعمال الإطفاء، وتجري أعمال التبريد، وذلك للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وتبين وجود جثة لعامل لحام أودت النيران بحياته.

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم تحرير المحضر الخاص بالواقعة بواسطة فريق بحث جنائي، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى بدورها التحقيق.

وعاين فريق من النيابة العامة  موقع الحادث، ومناظرة الجثة، وأمرت بإيداعها بالمشرحة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وإصدار تصريح الدفن.

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حرق الجمعة لحم يارا هاني جنوب الله تلقى

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7 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مصنع سجاد بورسعيد.. ومصرع لحّام

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